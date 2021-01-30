Eski siyasetçi ve yazar Cahit Kayra hayatını kaybetti

Yazar, bürokrat ve eski Bakan Cahit Kayra 104 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Kayra’nın vefatıyla ilgili CHP’den yapılan açıklamada “Eski bakan ve milletvekili, asırlık cumhuriyet çınarı Ömer Cahit Kayra'yı kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğiliyor, sevenlerine sabır diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun” denildi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, mesajında “Eski Bakanlarımızdan, değerli bürokrat, siyaset ve devlet adamı Ömer Cahit Kayra'nın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ömer Cahit Kayra'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cahit Kayra’nın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

İmamoğlu, mesajında “Cahit Kayra önemli devlet görevlerinde bulunmuş; tarih, siyaset ve iktisat üzerine önemli eserlere imza atmış değerli bir İstanbullu idi. Son günlerine kadar üretmekten kendini alıkoymadı. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kayra’nın vefatı sonrası “Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Ömer Cahit Kayra'yı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türkiye tarihine tanıklık eden, Cumhuriyet aydını bir yazardı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum” mesajını paylaştı.

Ecevit Hükümeti döneminde bakanlık yaptı

Kayra, Maliye Bakanlığı'nda müfettişlik, Gelirler Genel Müdürlüğü Müşavirliği gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. Ayrıca PTT Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar Birliği ve Türk Hava Yolları Müşavir ve Murakıbı, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi çalışanı, İsviçre Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Nezdinde Heyet Başkanı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Avrupa İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı, Nezdinde Heyet Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Okulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

1973’te CHP’den 15. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 37. Hükümet (26.01.1974 – 17.11.1974) döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulundu.