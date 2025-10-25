Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir hastanede ileri yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Abdullah Şahin, dün oğlu Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'in evinde hayatını kaybetmişti. Şahin için Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Şahin'in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, eski meclis başkanı İsmet Yılmaz, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.