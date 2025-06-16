Eski TCMB Başkan Yardımcısı Hasan Ersel hayatını kaybetti

1991–1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Doç. Dr. Lutfi Hasan Ersel hayatını kaybetti.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Ersel, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yurt dışında tamamladı. Türkiye Ekonomi Kurumu ve çeşitli üniversitelerde akademik görevler üstlenen Ersel, özellikle makroekonomi, merkez bankacılığı, para politikası ve yapısal reformlar konularında çok sayıda çalışma ve yayına imza attı.

1990'lı yılların başındaki ekonomik dönüşüm sürecinde Merkez Bankası’nda görev alarak para politikası çerçevesinin yeniden yapılandırılmasında katkı sundu. Ayrıca Türkiye’nin mali disiplin ve kurumsal reformlar yönündeki politikalarında da danışman ve akademisyen olarak fikirleriyle yön gösterici oldu.