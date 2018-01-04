ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Eski TRT spikerine FETÖ'den tutuklama

Örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan eski TRT spikeri tutuklandı.

Eski TRT spikerine FETÖ'den tutuklama
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Eski TRT spikeri Turgut Usul, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilip soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Usul, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince sorgulanan Usul, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı.

TRT spikeri Usul, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilmişti.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.