Eski tümgeneral Bakır'ın FETÖ'den cezası onandı
Yargıtay eski tümgeneral Bakır'a FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen eski Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tümgeneral Mehmet Cahit Bakır'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Darbe girişiminin ardından Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Bakır, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığına, delillerin hukuka uygun elde edildiğine hükmederek, yerel mahkemenin FETÖ üyeliğinden verdiği 12 yıl hapis cezasını onadı.
Dairenin kararında, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu vurgulandı.