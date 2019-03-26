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Eskişehir sağlıklı kentleşecek

Yerel seçimler için son haftaya girilirken, Eskişehir’de başkan adayları kentleşmenin yanı sıra, trafik, ulaşım, kırsal kalkınma ve istihdama yönelik projelere öncelik verecek. (Soner Cavkaytar)

Eskişehir sağlıklı kentleşecek
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