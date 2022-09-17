Eskişehir ve Balıkesir'de orman yangını
Eskişehir ile Balıkesir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçenin kırsal Akhisar Mahallesi civarında Afyonkarahisar il sınırı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 7 arazöz ile ekipler sevk edildi.
Söndürme çalışmasına havadan helikopterle destek veriliyor.
Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu alanda alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.
Ekiplerin, çalışmaları sürüyor.