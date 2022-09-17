Eskişehir ve Balıkesir'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Eskişehir'in Han ilçesine bağlı kırsal Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kıyır köyü arasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 11 arazöz, 3 dozer, 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 46. Şube Şefliği de yangın söndürme araçları, iş makineleri ve personel desteğinde bulundu.

Ayrıca, Eskişehir ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, askerler, AFAD ve AKUT Arama Kurtarma Derneği görevlileri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen alevler, 232 personelin 9 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 4 dozerle yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Balıkesir

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını da kontrol altına alındı. İlçeye bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının, 300 personel, 19 arazöz, 13 helikopter ve 2 uçağın müdahalesiyle kontrol altına alındığı bilgisini verdi.

Şıldak, ekiplerin hızlı hareket ettiğini belirterek "Geçmiş olsun dileklerimle özveriyle çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa

Bursa'nın Şükriye Mahallesi ile Belenoluk mevkisi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine kısa sürede Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 12 helikopter, 5 uçak, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, dozer, greyder, komuta aracı ve 150 personelle müdahale edildi.

Yerleşim yerinden uzak bir mevkide etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.