Eskişehir ve Isparta'da orman yangını
Eskişehir'in Tepebaşı ve Isparta'nın Eğirdir ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlara zorlu arazi koşulları nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor.
Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Ekipler, arazinin dik olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediyor.
Öte yandan Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, bir helikopter, 10 arazöz ve Isparta Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Yangının sarp alanda olması nedeniyle Eğirdir Belediyesi ekipleri bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için yol açma çalışması başlattı.
Kaynak: AA