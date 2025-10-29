Eskişehir'de bazı tramvay hatlarında sefer yapılamayacak

ESTRAM, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada; 31 Ekim 2025 ile 25 Kasım 2025 tarihlerini birbirine bağlayan gece, bakım ve onarım faaliyetleri yapılacağı belirtildi. Bu sebeple, 'Otogar - SSK' ve 'OGÜ - SSK' hatlarında gece tramvay seferlerinin yapılamayacağı aktarıldı.