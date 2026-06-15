Eskişehir'de gölete atıyla giren kişi yaşamını yitirdi

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Eskişehir'de atıyla gölete giren bir şahıs boğuldu, at ise telef oldu.

Olay, Tepebaşı ilçesinde bulunan Keskin Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enis Yasin Karacaoğlu (34), akşam saatlerinde atıyla birlikte gölete girdi. Bir süre sonra Karacaoğlu'nun suda gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan Karacaoğlu, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karacaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, atının da telef olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.