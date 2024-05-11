Eskişehir'de kaybolan kadının cesedi Nallıhan'da bulundu
Eskişehir'de kaybolan Arife Sasa'nın cesedi, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde baraj gölünde bulundu.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Yalımkaya Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta kaybolan 75 yaşındaki Arife Sasa, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından Ankara'nın Nallıhan ilçesi Tepe Mahallesi yakınlarındaki Gökçekaya Barajı gölünde boğulmuş halde bulundu.
Sasa'nın cesedi, Nallıhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arife Sasa, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmüş, akşam mahalleye sadece büyükbaş hayvanları dönünce yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.