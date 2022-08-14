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Eskişehir'de sağanak ve dolu

Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

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