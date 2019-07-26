ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 yaralı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arslan Peker idaresindeki 34 YK 1038 plakalı yolcu otobüsü, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap