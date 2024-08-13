Eskişehir'deki maskeli saldırgan olayı nedir? Ne zaman oldu? Saldırgan hangi oyundan etkilendi?

Eskişehir'deki maskeli saldırganın saçtığı dehşet kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladı. Olayda yaralanan N.Ö. (87), T.A. (71), C.Ö. (57), C.A.(64) ve M.K. (64) isimli vatandaşlar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si servise alınırken 3'ünün tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Eskişehir'deki maskeli saldırı olayında saldırganın hangi oyundan etkilendiği ve bıçaklı saldırıya ilişkin detaylar merak ediliyor.

18 yaşındaki A.K., bıçaklı saldırıyı kask kamerasından canlı yayınladı. Görüntülerde saldırganın başında Nazi miğferi, üzerinde gamalı haç bulunan, hücum yeleği giyen ve göğsünde Nazilerin “Kara Güneş” amblemi olduğu görüldü.

Bıçaklı saldırgan hangi oyunu oynuyordu?

Saldırganın oynadığı PUBG oyununun etkisinde kaldığı ve oyun karakteri gibi giyinip bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldırdığı belirtildi.

Bıçakla saldırdığı anları canlı yayınla paylaşmış

PUBG oyununun etkisi altında kalarak giyinen ve vatandaşlara saldıran şüphelinin eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi. Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada birçok kez izlendi.

Olayın yaşandığı mahalleden 3 yıl önce taşınmışlar

Görgü tanıklarından Yakup Taşçı, gazetecilere, evindeyken dışarıdaki bir gencin giyiminden dolayı dikkatini çektiğini söyledi.

Evden onu gözlemlediğini belirten Taşçı, "Motosiklete binecek sandım. Kaskını taktı, ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Torbalardan bir şeyler çıkarıp giydi. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haber verdim. Sonra yaşlılara saldırmış" diye konuştu.

Muharrem K. de saldırının ardından tramvay durağının yakınında bir yaralıyı gördüğünü anlattı.

Yaralıya yardım etmek için mendil uzattığını dile getiren Muharrem K, "Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı" dedi.

​​​​​​​Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ise saldırıyı öğrenip olay yerine gittiğinde polisin saldırgan Arda K'yi etkisiz hale getirerek emniyet müdürlüğüne götürdüğünü aktardı.

Yaralılara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bizim mahallemizde oturuyordu. 3 yıl önce Çamlıca Mahallesi'ne taşındılar. Çocukluğunu bilmem ama aile bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift. Ailenin 2 çocuğundan biri. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdıkları vardır çünkü çocukluğu burada geçti."

Eskişehir olayına neden yayın yasağı getirildi?

Tepebaşı ilçesindeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda K'nin (18) çay bahçesinde ve parkta oturanlara rastgele saldırıp 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili alınan karara göre, "Kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haber özelliği taşıyan ana başlıklar dışında soruşturma ile ilgili tüm yazılı ve görsel basında, medyada her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo/gazete, internet sitesi ve diğer haber kuruluşlarında haber, röportaj, program, eleştiri ve benzeri isimlerle olayın yayımlanması ve soruşturmanın seyrini etkileyecek şekilde olayın haber yapılmasının önlenmesi için" soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi.