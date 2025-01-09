Eskişehir'deki maskeli saldırgana dava açıldı! Adım adım nasıl planladığını anlattı

Eskişehir'de kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük takan 19 yaşındaki Arda K., 12 Ağustos 2024'te Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesinde beş kişiyi bıçakladı.

Tutuklanan zanlı hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianame Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianame Arda K. hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten' 100 yıla ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'Tehlikeli diye patlayıcı yapmadım'

Arda K., iddianamede yer alan ifadesinde, yaklaşık 6-7 ay önce oyun platformu üzerinde gezinirken bir hesaba denk geldiğini, hesap sahibiyle İngilizce sohbet ettiğini söyledi.

Zanlı, tanıştığı kişinin kendisine silahlı eylem yapmak istediğini anlattığını, kendisinin de sonradan silah aradığını ancak bulamadığını, tehlikeli olacağı için de patlayıcı yapmadığını ifade etti.

'Kilise saldırısından vazgeçtim'

Arda K., şunları anlattı: "Eylem yapabileceğim yerleri çizerek bu şahsa gönderdim. Şahısla daha önceden konuşurken bir kilisede saldırı yapmak istediğimi söylediğimde bunun dikkat çeken eylem olabileceğini söyleyerek bana teşvik edici sözler söyledi ancak ben bu saldırıyı kafamda tam olarak planlayamadığımdan dolayı planımdan vazgeçtim, kiliseye saldırı yapma düşüncem ise dikkat çekici yerlerden birisi olmasıydı.

Ben silah ve patlayıcı temin edemediğimden dolayı internet üzerinden balta, bıçak, kask, maske, koruyucu gözlük, hücum yeleği, eldiven, pantolon, palaska aldım. Daha sonradan bu malzemelerin üzerine politik görüşüm olan Nasyonel sosyalizm (Nazizm) görüşüme ait Nazi amblemini yeleğimin üzerine yapıştırdım, yine aynı ideolojime ait 'SS' amblemini, eşittir işareti üzerine çizgi çizerek eşit değildir anlamında bir şekli, KKK (Klu Klux Klan) ibarelerini ve gamalı haç işaretini küçük kamp bıçağımın üzerine beyaz endüstriyel kalemle çizdim.

Bu şahısla son görüşmemi yaptım. Eskişehir'de yapmış olduğum planı kendisi de tasdiklediği için Tepebaşı Camisi çevresinde eylem yapacağımı kesinleştirdik, daha sonra bu şahısla yazışmaları bilgisayardan, cep telefonumdan sildim. Cep telefonumu, bilgisayarımı, evde bulunan hard diskimi yaptığım eylem planları bulunmasın diye format atarak sıfırlayarak evden çıktım."

Depresyon ilacı kullanmış

Saldırı gününden 7-8 ay önce depresyondan kurtulmak için bir hastanenin psikiyatri servisine başvurduğunu, doktorun verdiği ilacı kötü hissettiği için bir gün sonra bıraktığını anlatan sanık, herhangi bir terör örgütüyle iletişiminin olmadığını, pişmanlık duyduğunu kaydetti.

Kimle konuştuğu bulunamadı

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilgili web sitesine erişim sağlanamadığı, sanığın irtibatlı olduğu kullanıcının da tespit edilemediği belirtildi.

İnternet aramaları dikkat çekti

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemenin raporuna göre de Arda K'nin internet tarayıcısı üzerinden "cinayetin cezası kaç yıl" ve "annenizin mutfağında bomba yapımı" gibi aramaların yanı sıra çeşitli olay ve kişiler hakkında arama yaptığına dair tespitler iddianamede yer buldu.