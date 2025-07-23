Eskişehir'deki yangında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden görevlilerin kimlikleri belli oldu.
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Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu.
Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.