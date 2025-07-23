Eskişehir'den acı haber: 10 orman işçisi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü hayatını kaybetti. Orman işçilerinin cenazelerinin Eskişehir'in Kırka Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sırasında ekipler aniden parlayan alevlerin arasında kaldı. Kaybolan görevlilerin bulunması amacıyla gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda bazı görevlilerin cenazelerine ulaşıldığı belirtildi.

Erdoğan: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Bakan Yumaklı: 24 kişi yangının ortasında kaldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Eskişehir SeyitGazi'de başlayıp AfyonKarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı, arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen alevlerle yangının içerisinde kaldılar. Bu arkadaşlarımızdan 14 tanesi şu an farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında. Ancak ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT çalışanı kardeşimizi kaybettik.''

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, savcıların görevlendirildiğini açıkladı.

"Gidelim dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı"

Odunpazarı Arama Kurtarma (OBAK) Ekip Lideri Ercan Temel, yaşananları anlattı. Temel, gazetecilere açıklamasında, "Onlar yukarıda müdahale ediyordu. Biz aşağıdaki bölgede müdahale ediyorduk. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler. Biz yukarıdayken gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. Gidelim dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. AKUT, orada müdahale ediyordu. Sayılarla ilgili tam bilgim yok ama 10 kişi diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş X hesabından yaptığı paylaşımda: ''Seyitgazi’deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı.Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.'' açıklamasında bulundu.

Seyitgazi’deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı.



Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.



Milletimizin… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 23, 2025

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de ‘Yeşil Vatan’ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Ak Parti Milletvekili Hatipoğlu: 11 kahraman orman emekçimizi kaybettik

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada: ''Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.'' dedi.