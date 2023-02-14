Eskişehir’den onlarca TIR insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırıldı

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında ise bugüne kadar toplanan 70 TIR insani yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı. İnsani yardımların yanı sıra acil ihtiyaçlardan olan tuvalet konusunda Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde üretilen seyyar tuvaletler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda ilk müdahale aracı, pikap, kepçe, ekskavatör, vinç, arama kurtarma malzemeleri, cenaze nakil araçları, minibüs gibi çok sayıda uzman personeli taşıyan ve ihtiyaç duyulan 22 aracını da bölgeye sevk etti. Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinden Eskişehir’e gelen depremzedeler için Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde “Karşılama Masası” oluşturdu. Afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşlardan 4 otobüslük ilk kafile Eskişehir’e gelerek, AFAD koordinasyonuyla konaklayacakları mekânlara ulaştırıldı. Tepebaşı Belediyesi, bölgeye 9 TIR insani yardım malzemesinin yanı sıra Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibinin de yer aldığı 45 personeli deprem bölgesine gönderdi. Tepebaşı Belediyesi ayrıca deprem bölgesinde sevk ettiği aşevi personeli ile depremzedelere 5 bin kişilik sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramında bulunuyor. Odunpazarı Belediyesi deprem bölgesine 17 TIR insani yardım malzemesi gönderirken, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK)’de Hatay’a gitti. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından deprem bölgesine 4 TIR su, temel gıda ve hijyen malzemesi gönderildi.

“Sevgili Türkiyem” kampanyası

Deprem bölgesine 40 TIR’dan fazla insani ihtiyaç malzemesi gönderen Eskişehir Sanayi Odası, “Sevgili Türkiyem” adıyla depremzedeler için yeni bir kampanya daha başlattı. Kampanya ile bölgeye temel gıda malzemelerinden oluşan binlerce yardım kolisinin ulaştırılması hedefleniyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) deprem bölgesine 3 bin adet battaniye, bin ısıtıcı, 1 TIR su, gıda maddesi, 100 koli helva, 375 adet tek kişilik yatak, 14 adet jeneratör ile arama kurtarma çalışmaları için 6 kişilik iki ayrı ekip gönderdi. Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) üyelerinin desteğiyle topladığı 4 TIR insani yardım malzemesi deprem bölgelerine sevk etti. Eskişehir Ticaret Odası (ETO), bölgeye şuana kadar 10 TIR ayni yardım ve 1 kamyon da medikal malzeme desteği sağladı.

Ayni yardım çalışmalarının devam ettiğini ve üyelerin yardımlarını 09:30 ve 19:00 saatleri arasında Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde topladıklarını belirten ETO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, “Kahramanmaraş’ın ilçesi Üngüt’e, Hatay ve ilçeleri olan Kırıkhan ve Antakya’ya iki TIR su, iki TIR ekmek, iki TIR tam teşekküllü konteyner ev ve bir kamyon medikal malzeme gönderdik.

Bunun yanı sıra bakliyat, kuru gıda, bisküvi, soba, elektrikli ısıtıcı, kömür, battaniye, temizlik malzemelerinin yer aldığı 4 TIR ihtiyaç malzemesi de ulaştırdık” dedi.

Şirketlerden yardım seferberliği

Eskişehir’de kadın tekstili üzerine üretim yapan Armonika Tekstil, üretimini durdurarak depremzedeler için battaniye imalatına başlarken, Kızılbük Madencilik elindeki tüm iş makinelerini ekibiyle birlikte deprem bölgesine gönderdi. Kentte toplanan yardımlarının lojistiğini üstlenen Enton Beton ise şirketin tırları ile afet bölgesine insani yardım malzemelerini taşıdı. İlhanlar Hayvancılık ve GMC gıda işletmeleri bin çuval hayvan yemini afet bölgesine sevk etti. ETİ; özel geliştirdiği afet bölgelerine özel gıda ürünü bisküvilerden 4 TIR’ı deprem bölgesine gönderdi.