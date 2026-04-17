Eşme Belediye Başkanı ve eşi gözaltına alındı
Uşak’ın Eşme ilçesinde belediyeyle bağlantılı yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşi dahil olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ile birlikte toplamda 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 3 şüpheli, toplamda 5 kişi gözaltına alındı.
Dijital materyallere el konuldu
Eşme Belediyesi’nde gerçekleştirilen aramalarda bazı dijital materyallere el konulduğu bildirildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin ise henüz bulunamadığı ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.