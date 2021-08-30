Esnaf Babacan’a dert yandı: ”Millete fiyat vermekten utanıyorum”

Ziyarette Perdeciler Çarşısı esnafl arından biri “Millet alışverişe çıkmıyor ki perde siparişi alalım.” diyerek dert yandı.

Esnaf Babacan’a, “Sizden sonra çok değişti. Sizin zamanınıza kadar ekonomi bir şekilde gidiyordu. Siz bıraktınız, şu anda tepetaklağız. Ben 43 yıldır bu işi yapıyorum. Aynı zamanda makinam var, yani zanaatkârım. Ama çalışmam lazım, oturup perde dikmem lazım.” dedi.

Babacan, “Perdenin tam zamanı değil mi şu an? Millet tatilden döndü, okullar açılıyor, evler taşınıyor.” diye sordu. Esnaf, “Normalde tam mevsimi Başkanım.” dedi.

Milletin satın alım gücü çok düştü diyen Babacan’a esnaf, “Sıfır desek yeri var. Siz siyasetten dolayı bu işlerden anlıyorsunuz ama birilerinin söylediği o yüzde 5, yüzde 10 enfl asyonlar var ya bizim işimizde çok bariz. Geçen yıl komple bir daireyi ortalama 5 ila 8 arasında yaparken bu sene müşteriye fiyat vermeye utanıyorum.” dedi.

Babacan, “Mesela 5 liraya mal olan şey şimdi kaça mal oluyor?” diye sorduğunda esnaf, “10’dan aşağı değil.” dedi.

En az iki katı yani diyen Babacan’a esnaf, “Kesinlikle o dedikleri enflasyon yalan. Onlar hiçbir şey harcamadıkları için onlara basit geliyor. Çıksın şurada halkı görsünler.” diye karşılık verdi. Babacan ise, “Ellerini ceplerine atıp bir alışveriş yaptıkları yok. Pazara gitmiyorlar. Eve perde diktirme falan yok.” dedi. Esnaf ise, “Pazara gitse halkın yüzde 80’inin yuhalayacağını biliyorlar. O yüzden milleti susturuyorlar. Çok doluyuz ama esnaf olarak çok da dertliyiz. Esnaf olarak bittik” dedi.