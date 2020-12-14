Esnafa 5 milyar TL’lik hibe paketi, turizme yükümlülük ertelemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada esnaflara yönelik olarak 5 milyar TL’lik bir hibe paketi hazırlandığını açıkladı. Önlemler kapsamında turizm sektörüne yönelik de kamuya kira ve pay yükümlülüklerine erteleme getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlar şöyle:

Gayrimenkul kiralamalardaki yüzde 10 olarak uygulanan indirimli stopaj oranı 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.

İşyeri kiralama işlemlerinde yüzde 8 olan indirimli KDV oranı 1 Haziran 2021’e kadar devam edecek.

Konaklama, yeme içme, yolcu taşıma sektörleri gibi bir dizi sektör için yıl ortasında alınan KDV indirimleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.

Esnafa hibe desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de 806 bin 871’i basit usulde vergi mükellefi olmak üzere toplamda 1 milyon 239 bin esnaf bulunduğunu vurgulayarak, esnaf destek paketinin toplamının 5 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı esnaf destekleri şöyle:

Esnafların tamamına 3 ay süreyle ayda 1000 TL hibe verilecek. Bu desteğin 3 aylık toplamı 3.7 milyar TL olarak hesaplandı.

Kira desteği sadece “basit usulde vergi mükellefi olan esnafa” verilecek. Buna göre büyükşehirlerde 750, diğerlerinde 500 TL hibe nitelikli kira desteği verilecek. Bunun da 3 aylık toplamının 1.3 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.

Turizme kamu pay yükümlülük ertelemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörüne yönelik olarak da karar alındığını açıkladı. Buna göre, hazine taşınmazları üzerinde faaliyette bulunan turizm tesislerinin kesin tahsis, tahsis, irtifak hakkı, kira, hasılat payları, ecrimisil ödemeleri 1 yıl süreyle ertelenecek. Bu ertelemede vazgeçilen alacak tutarı 925 milyon TL olarak hesaplandı.

Erdoğan ayrıca belediyelerin de benzer türde alacaklarını ertelemesine izin veren hukuki düzenleme yapılacağını açıkladı.

YIL BAŞINI DA KAPSAYAN 5 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cunhurbaşkanı Erdoğan, 31 Aralık günü saat 21.00’dan başlamak üzere, 4 Ocak 2021 saat 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı alındığını açıkladı. Erdoğan, bu kararın son dönemde alınan kısıtlama önlemleriyle sağlanan başarıları destekleyeceğini belirtti.

ERDOĞAN: HALKIMIZI TL’YE DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin sıkıntılarının da farkında olduklarını belirterek, yerli ve yabancı yatırımcıları destekleyecek şekilde yeni hamlelere hazırlandıklarını açıkladı.

Erdoğan bu kapsamda hammadde bağımlılığını azaltmak için başlatılan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı kapsamında, kimya, ilaç, eczacılık, tıbbi cihaz, elektronik gibi sektörlerde yeni çağrılara çıkılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlıkları devam eden, hukuk reformu, yabancı yatırımcılara yönelik yatırım ortamı reformu gibi adımların da hızlandığını ve bütçe görüşmelerinin ardından TBMM’ye tekliflerin verilmeye başlanacağını açıklayarak şunları vurguladı:

“Üretim yapısı, güçlü tedarik ve lojistik imkanları, teşvikler, dinamik işgücü ile Türkiye yatırım yapan herkesi memnun edecek seviyededir. Rekabete dayalı ekonomik çerçevede her tekilfe açığız. Yatırımcının tereddütünü giderecek iklimi oluşturmak için hukuki ve idari reformları hayata geçirceğiz.

Bununiçin hazırladığımız reform paketlerini iş dünyası başta olmak üzere her kesimle görüşerek, tartışarak olgunlaştırıyoruz. Bütçe görüşmelerinden hemen sonra ekonomik, idari ve hukuki reform paketlerini tbmm gündemine taşımaya başlıyoruz. Yatırım, üretim, hukuk, adalet, güvenlik odaklı politikalarla ülkemizi salgın sonrasına hazırlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programının da kabul edildiğini belirterek yakın zamanda uzayda yeni adımlar atılacağının işaretini verdi.