Esnafa hibe desteği yürürlüğe girdi

Pandemide faaliyetlerine ara veren esnaf ve sanatkara toplamda 4 milyar 662 milyon liralık hibe desteği verilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. 5 bin ve 3 bin liralık iki kalemde uygulanacak hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 itibariyle gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecek.

Esnafa hibe desteğinin ayrıntıları

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkar iki ayrı grup halinde hibe desteğinden faydalanacak. Toplamda 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.

Destek iki grup halinde planlandı. Birinci grupta kafe, kahvehane, çay bahçesi gibi yerler ile düğün salonları, okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alacak. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta ise bakım, onarım, kaporta işleri ile uğraşanlar, tamirat, sıhhi tesisatçılar, seyyar satıcılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler ve kurs işletmecileri yer alacak.

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil edilecek. Bu grupta toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödenecek.