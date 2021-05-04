Esnafın dediği oldu: Markette temel gıda ve temizlik dışı ürün satışı yasaklandı

ANKARA(DÜNYA) - Elektronik, hırdavat, tekstil gibi ürünleri satan esnafın, kendilerinin kapalı olduğu kısıtlama döneminde zincir marketlerin bu ürünleri satışına yönelik itirazları ses getirdi. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren, kısıtlamanın sona ereceği 17 Mayıs’a kadar 10 gün boyunca, zincir marketlerde temel gıda, temizlik ve hayvan mamaları dışında başka ürün satılamayacak.

DÜNYA’nın bir süredir gündeme getirdiği ve bazı illerde valiliklerin zincir marketlerin satabileceği ürünlere getirdiği sınırlama, yeni bir genelgeyle tüm Türkiye’ye yayıldı.

Daha önce, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Konya, Diyarbakır, Kütahya, Sakarya, Ardahan’ın da aralarında bulunduğu 20 ilde Umumi Hıfzısıha kurulları marketlerde bu ürünlerin satışını yasaklamıştı. Antalya, Kayseri ve Kocaeli illerinde yasaklama kararı kısa süre içinde kaldırılmıştı.

7 Mayıs Cuma gününden itibaren, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs’a kadar zincir marketlerde, temel gıda ve temizlik ürünleri ve hayvan maması dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Yani marketlerde 17 Mayıs’a kadar alkollü içki yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine gönderilen genelgede, muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve ofislerin kapalı olacağı belirtilerek; bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği hatırlatıldı. Zincir market ve süpermarketlerin Pazar günleri kapalı olacağı kaydedilen genelgede, kısıtlama sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurumları, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle görüşmeler yapılarak yeni önlemler alındığı vurgulandı.

Buna göre, marketlerde (zincir ve süpermarketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Bununla ilgili her ilin Umumi Hıfzısıha Kurulları ayrıca kararlar alacak.