Esnek sözleşme EYT'lilerin iş bulmasını kolaylaştırabilir

19 Ekim 2020

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hükümetin atacağı adımları yakından takip ediyor. Önceki gün AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan esnek sözleşme düzenlemesi, iş bulmakta zorlanan EYT'lileri yakından ilgilendiriyor.

25 yaş altı ve 50 yaş üstü için teklif edilen esnek sözleşmeyi değerlendiren Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, düzenlemenin EYT'lilerin iş bulmasını kolaylaştırabileceğini söyledi.

Arslan, “Yaşı bekleyen, primini doldurmuş insanlar var. Bu kesime iş de verilmiyor, işsizlik ödeneği de ödenmiyor. Bunlar için düşünülüyorsa konuşulabilir” dedi.

Arslan, kıdem fonu konusunda da işveren ve işçilere mutabakat sağlanması için bir süre verilmediğini, konunun ekim ayından sonra yeniden gündeme gelebileceğinin ifade edildiğini söyledi. Kıdemde kazanılmış hakların korunduğu bir modeli tartışmaya hazır olduklarını ifade eden Arslan, “Arabulucukta olduğu gibi işverenler kıdem tazminatı mevzuatının arkasından, yanından dolanarak kıdem tazminatı ödemeden işçiden kurtulma yolu ve yöntemleri var. Bu konuda kazanılmış haklarımız korunarak, mevcut sistemdeki eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.