Eşref Saral'ın vurulması olayında 2 şüpheli yakalandı
Trabzon'da Eşref Saral'ın silahla vurulmasına ilişkin aranan 2 şüpheli, Çatalca'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, Trabzon'da meydana gelen silahlı saldırı olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Trabzon Emniyet Müdürlüğünce şüphelilerin İstanbul'a kaçtığının belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalarda, Of Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aranan zanlıların İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.
Çatalca'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Y.E.S. (30) ve B.İ. (34) yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.