Estonya Cumhurbaşkanı'ndan Anıtkabir ziyareti

Saygı duruşu sonrasında Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Alar Karis, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Karis, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına çelenk bırakma şerefine nail oldum. Estonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti dost ve müttefiktir ve biz 100 yıllık iyi ilişkilerle diplomasi tarihini paylaştık. İyi ve dostane ilişkimizin daha da gelişeceğini ve güçleneceğini ümit ediyorum."

Cumhurbaşkanı Karis, ardından Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.