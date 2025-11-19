Google Haberler

Et ithalatı iddialarına cevap

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumunun (ESK) et ithalatına yönelik gündeme getirilen iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu. Yumaklı, “Hepsini kontrol edin, bakın, öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. İddia edenler, iddialarını ispat etmekte mükelleftir" ifadelerini kullandı.

Et ithalatı iddialarına Bakan Yumaklı'dan cevap geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İddia sahipleri, iddialarını ispat etsinler"

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın, Macaristan’da ortağı bulunduğu bir firmadan ESK’ye kırmızı et ithal ettiği yönündeki iddiaların gündeme getirilmesi üzerine Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Onların hepsini kontrol edin, bakın, öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. İddia edenler, iddialarını ispat etmekte mükelleftir. Bu açıklamaların dışında bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Benim söyleyebileceğim bu kadar. Bunlar bakışları başka yere çekmek için yapılan işler. Onlar iddialarını ispat etsinler, tek söyleyebileceğim bu."

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
