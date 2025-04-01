Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, hayatını kaybetti
Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Talip B'nin (75) kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Genel Müdür Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.