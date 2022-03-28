Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı, yerine Mustafa Kayhan getirildi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.



Osman Uzun, Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım'a verdiği röportajda et fiyatlarına yapılan yüzde 48'lik zammın gerekçesinin 'kurumun mağazalarının önündeki kuyruğu azaltmak' olduğunu ifade ederek büyük tepki çekmişti.



Uzun, Ali Ekber Yıldırım'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi.”