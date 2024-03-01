Etik habercilik anlayışından taviz vermedi
Türk basınının duayen isimlerinden merhum Nezih Demirkent tarafından 1980 yılında kurulan DÜNYA Gazetesi, ilk günden bu yana Türk ekonomisinin sesi ve nefesi olmayı başarmış çok etkili bir mecra...
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İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu KESTELLİ
DÜNYA Gazetesi, bir yandan yakın tarihimize tanıklık ederken diğer yandan vizyoner habercilik anlayışı ile sadece ekonomiyi yönetenler veya şirketler için değil toplumun farklı kesimleri için de yol gösterici oldu. Etik habercilik anlayışından, çok seslilikten asla taviz vermedi. DÜNYA Gazetesi’ne ve emek veren tüm çalışanlarına başarılarla dolu nice yaşlar diliyorum.