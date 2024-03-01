Etik habercilik anlayışından taviz vermedi

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu KESTELLİ

DÜNYA Gazetesi, bir yandan yakın tarihimize tanıklık ederken diğer yandan vizyoner habercilik anlayışı ile sadece ekonomiyi yönetenler veya şirketler için değil toplumun farklı kesimleri için de yol gösterici oldu. Etik habercilik anlayışından, çok seslilikten asla taviz vermedi. DÜNYA Gazetesi’ne ve emek veren tüm çalışanlarına başarılarla dolu nice yaşlar diliyorum.