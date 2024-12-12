Etiket ve görsel kullanımında tüketiciyi yanıltanlar yandı! Bakanlık yakın takipte

'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nu güncelleyen ve gıdaların tanıtımında kullanılan resimlerin tüketiciler üzerinde diğer açıklayıcı ifadelerden daha etkili olabileceği saptayan Tarım ve Orman Bakanlığı, bu kapsamda tüketiciyi yanıltıcı terim ve ifadelerle aynı kapsamda tanıtıcı görsellerin de kontrole tabi tutulacağını açıkladı.

Aroma açıklaması

Gıdaya sadece aroma vermek üzere kullanılmış bir ürün, artık o ürünün tanıtım görselinde kullanılmayacak. Gıdanın aromalı olduğu görüş alanına yazılacak. Örneğin, çilek veya şeftali içeren, bu meyvelerden daha çok aroma verici kullanılan bir gıdada, öne çıkartılacak şekilde çilek veya şeftali görseline yer verilemeyecek.

'El yapımı' ve 'doğal' terimleri detaylandırılacak

Üretiminin bazı aşamaları elle gerçekleştirilmeyen gıdalarda 'el yapımı' ifadesi yalnızca üretimin elle yapılan aşamasına ait olacak. 'Doğal' teriminin kullanımına ilişkin yeni düzenlemeye göre artık, gıda üretimi için gerekli olan kültür ve enzimler dışında bileşen kullanılmamış, sade veya aromalandırılmamış süt ürünleri 'doğal' olarak tanımlanacak. Bu kapsamda yoğurt, kefir gibi süt ürünleri de 'doğal' olarak değerlendirilecek. Ancak 'yüzde 100 doğal', 'gerçek doğal', 'hakiki doğal', 'en doğal' gibi ifadeler kullanılamayacak.

Raf ömrü 24 saati aşan gıdalara 'günlük' denmeyecek

Kılavuza göre, 'günlük' terimi sadece raf ömrü 24 saat olan gıdalarda bulundurulacak. Bu terimin kullanılması halinde üretim tarihi yönetmeliğe uygun şekilde zorunlu olarak verilecek. Örneğin, pastörize içme sütünde 'günlük' terimine yer verilemeyecek. Gıdanın grubunu, adını veya bileşenlerini vurgulamak için 'hakiki bal', 'gerçek meyve/meyveli', 'hakiki Maraş Dondurması', 'gerçek çikolata' veya 'gerçek lezzet' gibi ifadeler tercih edilemeyecek.

Glüten kullanımına özel düzenleme

Glüten intoleransı olan bireylerin bilgilendirilmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki tüm gıda gruplarında bu maddeye ilişkin yapılabilecek beyanlar da düzenlendi. Gıdada glüten miktarı son tüketiciye satıldığı halinde en fazla 20 parçacık (ppm) ise 'glütensiz', 'glüten içermez' veya 'glüten yoktur' gibi ifadeler kullanılabilecek. Bu ifadelere ek olarak, 'Glüten intoleransı olan bireyler için uygundur' veya 'Çölyak hastaları için uygundur' ifadeleri de yer alabilecek. Özel olarak üretilmiş, glüten miktarı son tüketiciye satıldığı halinde en fazla 20 ppm ise 'Glüten intoleransı olan bireyler için özel olarak formüle edilmiştir' ve 'Çölyak hastaları için özel olarak formüle edilmiştir' ifadelerinin kullanılmasında sorun olmayacak.

İşletmeci bilgi vermekle yükümlü

Tüketicinin talebi halinde, işletmeci tarafından toplu tüketim yerlerinde tüketiciye servis edilen gıdaların içeriğinde yer alan bileşenlerle ilgili bilgilendirme yapılacak. Gıdanın bileşiminde bulunması halinde alerjen, alkol ve domuz kaynaklı bileşene ilişkin bilgilere yer verilecek.