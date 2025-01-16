Etil alkol ve metanol üretimine yeni düzenleme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğe göre, etil alkol üreticisi ve ithalatçısı firmalar yurt içinde sadece denatüre edilmiş ambalajlı, kaplı veya dökme etil alkol deposu, metanol ithalatçısı firmalar ise yurt içinde ambalajlı, kaplı veya dökme metanol deposu açabilecek.

Etil alkol ve metanol depolarının devri bakanlık iznine tabi olacak

Etil alkol ve metanol depoları aynı adreste birlikte açılamayacak. Dökme etil alkol ve metanol depolarında hiçbir şekilde ambalajlama ve kaplara dolum yapılamayacak. Depolar birden fazla firma tarafından ortak kullanılamayacak. Depoların kapatılması ve devri bakanlık iznine tabi olacak.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle, bugün itibarıyla daha önce alınan izinler kapsamında yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından kullanılan alkol depolarına, 6 ay içinde yeni düzenleme hükümlerine uyum sağlama zorunluluğu getirildi. Bu süre içinde tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirilmeyen alkol depolarının depo açma izinleri iptal edilmiş sayılacak.