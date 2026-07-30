Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'nun yaşamı, oyunculuk kariyeri ve siyasi geçmişi kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde, lise eğitimini ise İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nde tamamladı.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne giren Beşikçioğlu, eğitimi sırasında İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill'in yaratıcı drama atölyelerine katıldı. 1993 yılında mezun olan Beşikçioğlu, aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı.

Kariyerinde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekilliği de yapan Beşikçioğlu, 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

Tiyatro kariyerinin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de rol alan Beşikçioğlu, özellikle "Behzat Ç." dizisindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Yerel siyasete CHP adayı olarak girdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beşikçioğlu'nu, 20 yıl boyunca MHP tarafından yönetilen Etimesgut Belediyesi için aday gösterdi.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 202 bin 853 oy alan Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. MHP'nin adayı ve dönemin belediye başkanı Enver Demirel ise 116 bin 954 oy ve yüzde 32,62 ile ikinci sırada yer aldı.