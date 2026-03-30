Etimkent'e zimmet operasyonu: Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama geldi

Sayıştay denetimlerinde usulsüzlük tespit edildiği iddia edilen Etimesgut Belediyesi ve iştiraki Etimkent A.Ş. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belediyenin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı ile şirket hesaplarına yönelik iddialar incelenirken 4 kişi gözaltına alındı.

Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da operasyonun belediyeye değil Etimkent AŞ'ye yönelik olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan ETİMKENT A.Ş'de görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığı kamuoyuna açıklanmıştır. Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusuyla ilgili olup belediyemize herhangi bir şekilde operasyon yapıldığı şeklinde algılanacak siyasi bir durum sözkonusu değildir.

Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlarımızdan S.K. daha önce belediyemiz tarafından görevinden uzaklaştırılmış olup sözkonusu personel 11.09.2025 tarihinde belediyemiz ve şirketlerimiz tarafından müşteki sıfatıyla savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler belediyemiz tarafından da takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar belediyemiz tarafından kamuoyuna şeffaf biçimde paylaşılacaktır."

4 isme gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimler sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı."