Etiyopya, her sektörden Türk yatırımcı bekliyor

09 Mart 2020

Mersin - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Etiyopya Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Etiyopya Ülke tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İki ülke arası ticari ilişkilerin ele alındığı toplantıda Etiyopya’nın yatırım fırsatları da tanıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, iki ülkenin sahip olduğu ticaret istatistiklerini paylaştı. 2000 yılında yaklaşık 7 milyon dolar olan ticari ilişkilerinin 2019 yılı sonunda 405 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Çakır, “2003 yılında Etiyopya’da yatırım yapan yalnızca bir Türk firması bulunurken bu rakam 2018’de yaklaşık 200 Türk firmasına yükselmiştir. 2018’de Mersinli firmalar bu ülkeye 1.7 milyon dolar ihracat, 7.6 milyon dolar ithalat gerçekleştirirken bu rakamlar 2019 yılı sonunda 2.3 milyon dolar ihracata karşılık 1.7 milyon dolar ithalata dönüşmüştür” dedi.

Etiyopya’nın Ankara Büyükeçlisi Girma Temesgen Barkessa da iki ülke arasında güçlü bir tarihi geçmişin bulunduğunu vurgulayarak “Ülkemizde Türk yatırımcılar bulunmasına rağmen ekonomilerimizin daha da gelişmesi noktasında ilerletmek zorundayız. Türk firmalarının ülkemize gelerek farklı sektörlerde yatırım yapmalarını istiyoruz” diye belirtti.

Ülkelerinin ekonomik yapısı ve yatırımcıya sunduğu olanaklar hakkında bilgi veren Etiyopya Ticari Ataşesi Yohannes Ejigu ise 110 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 60’ının işgücüne aktif katıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Etiyopya’nın büyük bir pazardır. Ülkemiz üzerinden kota kısıtlaması olmadan Amerika, Avrupa ve Afrika pazarlarına açılmanın mümkün. Arazilerimizin yüzde 45’ini tarıma elverişli yatırım alanları oluşturuyor. Tarımın yanı sıra tekstilden dericiliğe, metal mühendisliğinden inşaata, kimyadan turizme kadar geniş bir yelpazede yatırım yapma fırsatı bulunuyor. Aynı zamanda güçlü bir ulaşım altyapısına sahibiz. Hükümetimiz yatırımcıları her türlü müdahaleye karşı koruyor ve çeşitli teşvikler sağlıyor. Enerji maliyetlerimizin çok düşük olduğunu da eklemek isterim.”