İSKİ açıkladı: İstanbul barajları kar ve sağanak yağıştan etkilendi mi? İstanbul barajları doluluk oranı

İstanbul’da son iki gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent genelinde ise karla karışık yağmurun görülmesiyle birlikte baraj doluluk oranları yeniden gündeme geldi.

İSKİ verilerine göre barajlarda doluluk oranı ne?

2025 yılının kurak geçmesi nedeniyle su kaynaklarında ciddi düşüş yaşanırken, İSKİ’nin paylaştığı resmi verilere göre 31 Aralık Çarşamba günü İstanbul’a su sağlayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 18,54 seviyesinde ölçülmüştü.

1 Ocak 2026 tarihinde açıklanan güncel verilerde ise yağışların etkisiyle doluluk oranının sınırlı da olsa artarak yüzde 18,71’e yükseldiği bildirildi.

İSKİ’nin 1 Ocak 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı: Yüzde 2,75

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 13,2

Darlık Barajı: Yüzde 18,25

Elmalı Barajı: Yüzde 3,42

Istrancalar Barajı: Yüzde 1,18

Kazandere Barajı: Yüzde 0,57

Pabuçdere Barajı: Yüzde 0,89

Sazlıdere Barajı: Yüzde 7,53

Terkos Barajı: Yüzde 20,85

Ömerli Barajı: Yüzde 31,2