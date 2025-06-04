Etkin pişmanlıktan yararlanan Murat İlbak tahliye edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Murat İlbak, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi. İlbak'ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan CNBC-e kanalının sahibi iş insanı Murat İlbak etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.
İlbak'ın tutuklanmasının ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu.
Ev hapsi ve adli kontrol şartı
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye olmak isteyen İlbak, ifadesini verdi. Savcı, ifadenin yeterli olduğunu değerlendirerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
Sulh Ceza Hakimliği ise Murat İlbak’ın tahliyesini kabul etti. İlbak'ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.