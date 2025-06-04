  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Etkin pişmanlıktan yararlanan Murat İlbak tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Murat İlbak, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi. İlbak'ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Etkin pişmanlıktan yararlanan Murat İlbak tahliye edildi
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan CNBC-e kanalının sahibi iş insanı Murat İlbak etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.

İlbak'ın tutuklanmasının ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu. 

Ev hapsi ve adli kontrol şartı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye olmak isteyen İlbak, ifadesini verdi. Savcı, ifadenin yeterli olduğunu değerlendirerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Sulh Ceza Hakimliği ise Murat İlbak’ın tahliyesini kabul etti. İlbak'ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İBB soruşturması: İlbak Holding yöneticileri gözaltında…İBB soruşturması: İlbak Holding yöneticileri gözaltında…Gündem
Kaynak: HABER MERKEZİ