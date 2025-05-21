İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, 21 Mart’ta gözaltına alınmış, "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanmak için iki kez ifade vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertan hakkında verilen ev hapsiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosya kapsamında ;örgüt yöneticisi olarak gözaltına alınan ve sorgusu neticesinde Sulh Ceza Hakimliği ve tutuklanan şüpheli Ertan YILDIZ’ın, Cumhuriyet Başsavcışığımıza avukatı aracılığıyla yapmış olduğu başvurular neticesinde alınan ifadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlatarak TCK 221/4 sayılı maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunduğu, şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet

Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitlerin somutlaştırıldığı, şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sulh Ceza Hakimliğince tahliyesine ve hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verilmesinin talep edildiği, 21/05/2025 tarihli sorgusu neticesinde şüphelinin tahliyesine ve hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verildiği

Kamuoyuna duyurulur."

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, 21 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe vermiş ancak savcılık, ifadesini yeterli bulmayarak talebi reddetmişti.

Dün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti.

Yıldız’a, cezaevinde baskı yapıldığını öne süren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.