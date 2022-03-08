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EÜAŞ, şirketlerden elektrik satın alacak

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), yerli kömür, ithal kömür, doğalgaz yakıtlı santraller ve yenilenebilir enerji kaynaklı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketler ile tedarik lisansı sahibi özel şirketlerden elektrik enerjisi satın alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Şirket, 1 Nisan 2022 ile 31 Aralık 2025 döneminde şirketlerden elektrik alımı yapacağını açıkladı.

Alımlar, yıl boyu baz yük dağılımıyla yerli kömür yakıtlı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketlerden 150 milyar kilovatsaate kadar, ithal kömür yakıtlı santrallerden ve doğalgaz yakıtlı santrallerden 44 milyar kilovatsaate kadar gerçekleşecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketler ve tedarik lisansı sahibi özel şirketlerden 17,5 milyar kilovatsaate kadar alım yapılacak.

Çeyrek dönem baz yük dağılımıyla da yenilenebilir enerji kaynaklı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketler ve tedarik lisansı sahibi özel şirketlerden 26 milyar kilovatsaate kadar elektrik enerjisi satın alınacak.

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