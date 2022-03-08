EÜAŞ, şirketlerden elektrik satın alacak

Şirket, 1 Nisan 2022 ile 31 Aralık 2025 döneminde şirketlerden elektrik alımı yapacağını açıkladı.

Alımlar, yıl boyu baz yük dağılımıyla yerli kömür yakıtlı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketlerden 150 milyar kilovatsaate kadar, ithal kömür yakıtlı santrallerden ve doğalgaz yakıtlı santrallerden 44 milyar kilovatsaate kadar gerçekleşecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketler ve tedarik lisansı sahibi özel şirketlerden 17,5 milyar kilovatsaate kadar alım yapılacak.

Çeyrek dönem baz yük dağılımıyla da yenilenebilir enerji kaynaklı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketler ve tedarik lisansı sahibi özel şirketlerden 26 milyar kilovatsaate kadar elektrik enerjisi satın alınacak.