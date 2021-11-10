Euronews, Atatürk paylaşımı için özür diledi

Euronews Türkçe, ölüm yıldönümünde Türkiye'nin kurucu lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki haberi ve sosyal medya paylaşımı nedeniyle özür diledi.

"Atatürk'ün geçirdiği hastalıklar" başlıklı bir haber hazırlayan Euronews Türkçe, haberi sosyal medya hesabında "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata, hangi hastalıkları geçirdi" ifadeleriyle paylaştı.

Sosyal medyada kısa sürede büyük tepki çeken paylaşım, Euronews tarafından silinirken, ilgili haber de yayından kaldırıldı.

Euronews Türkçe'nin tepki çeken paylaşımı



Özür mesajı yayınladı

Euronews Türkçe, tepkilerin ardından bir özür açıklaması yayınladı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 83. yıldönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeleri ile paylaşılmıştır.

Sözkonusu haberin, Atatürk'e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

euronews Türkçe olarak, ölümünün 83. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.

Özür dileriz."