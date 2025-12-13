Eurovision'a İsrail tepkisi giderek büyüyor: 1994 birincisi ödülünü iade edecek

İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacağının açıklanmasının ardından, 1994 Eurovision birincisi İrlandalı sanatçı Charlie McGettigan’dan karara tepki geldi. McGettigan, ödülünü bulması halinde iade edeceğini açıkladı.

Ülkeler yarışmadan çekilme kararı almıştı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık’ta İsrail’in 2026 Eurovision’a katılımına onay vermişti. Kararın ardından Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda’nın kamu yayıncıları, protesto amacıyla yarışmadan çekilme kararı aldı.

İsrail’in katılımına yönelik tepkilere 1994 yılı birincisi McGettigan da dahil oldu. İrlanda-Filistin Dayanışma Kampanyası’nın (IPSC) X hesabından paylaşılan videoda McGettigan, protesto kapsamında ödülünü EBU’ya iade etmek istediğini duyurdu.

"Bulursam ödülümü iade edeceğim"

Eurovision 2024’ün kazananı İsviçreli sanatçı Nemo’nun da bir gün önce benzer bir karar aldığı hatırlatıldı.

McGettigan videoda, “Nemo’yu desteklemek için ben de ödülümü EBU’ya iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994’te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim” ifadelerini kullandı.