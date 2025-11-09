Ev alma hayali tapuda bitti 1 milyon 850 bin lira dolandırıldı

Evli ve iki çocuk babası Eyyüp Cengiz (27) babasının "ev al" diye verdiği 2 milyon 700 bin liranın 1 milyon 850 bin lirasını, sosyal medyada tanıştığı kişiye ev alımı sırasında gönderdi. Tapuda parayı gönderdikten sonra dolandırılan Cengiz, "Evi ablam ve abimle görüp beğendik, hatta nakliyeciyle bile anlaşmıştık. Kendi evimiz olacak diye çok mutluyduk. Ev sahibiyle tapuda buluştuk, dolandırıcı parayı aldıktan sonra ikimizi de engelledi. Hem evimiz gitti hem paramız" dedi.

Ev ilanlarının yer aldığı bir internet sitesindeki satılık bir evi fark ederek bu ilanı kopyalayıp kendi hesabında paylaştığı iddia edilen Gökhan adlı şahıs, gerçek ev sahibiyle de iletişime geçerek, bu kez Eyyüp Cengiz'i "arkadaşımın oğlu" olarak tanıttı ve "Kendi durumu yok, 2 milyonu var. Üstünü ben tamamlayacağım, 3,5 milyon sana göndereceğim" dedi.

Cengiz, 2 milyon 200 bin TL tutarında Erenköy Mahallesi'ndeki 2+1 ev ilanına başvurduktan sonra satıcıyla iletişime geçerek ablası ve abisiyle birlikte evi görmeye gitti. Evi beğendiklerini, nakliyeciyle bile anlaştıklarını Gökhan adlı şahsa belirten Cengiz, pazarlıkla 1 milyon 850 bin liraya anlaştıları ev için Tapu Müdürlüğü'ndeki işlem sırasında dolandırıldığını anladı.

"Para iki dakika içinde kripto paraya çevrilmiş"

Olay sonrası ev sahibiyle birlikte karakola giderek şikâyetçi olduklarını anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Olayı öğrendikten hemen sonra beraber karakola gittik, şikâyetçi olduk. Gökhan adlı kişinin parayı göndermemi istediği IBAN hesaplarını takip ettiler. Para hesabına düştükten iki dakika sonra kripto paraya çekildiği tespit edildi. Ben de daha çabuk yakalanması için Facebook hesabını takip ediyordum. Aradan üç gün geçti, bir ilan daha paylaştı. Ben de farklı bir Facebook hesabından kendisine mesaj attım. Bendeki numarası değil, farklı bir numara paylaştı. Dolandırmaya devam ediyor. En kısa zamanda tutuklanmasını rica ediyorum. Ayrıca, ev sahibinden de parayı ona göndermemi istediği için şikâyetçi oldum. Karakolda ifademizi verdik, şimdi haber bekliyoruz. İş birliği de olabilir. Çünkü Tapu'da, memur beyin yanında ‘Parayı size mi göndereyim?' diye sordum, ‘Gökhan Bey'e gönderin' dedi. Gökhan Bey'e göndermek mecburiyetinde kaldım."