Ev hanımıydı, azmetti, patron oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dört çocuk annesi 48 yaşındaki Sema Sarraf, yaklaşık beş yıl önce eşi hayatını kaybetti.

Bu üzücü hadisenin ardından Gaziantep'e ait yöresel yemeklerin sunulduğu bir işletmede çalışmaya başladı.

Bey ay işçi olarak çalışan Sema Sarraf, daha sonra ise çocuklarının da desteğiyle kendi iş yerini kurmaya karar verdi.

Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan ve oldukça zahmetli bir yemek olan yuvalama, içli köfte ve mantı üretimi yapan Sema Sarraf, kurduğu işletmede hem patron oldu hem de kendisi gibi meslek sahibi olmak isteyen ev kadınlarına istihdam sağladı.

Geliniyle başladı, yetişemeyince...

İlk olarak geliniyle birlikte üretim yapan Sema Sarraf, hazırladığı ürünleri komşularına ve yakınlarına satmaya başladı.

Beklediğinden fazla talep alınca siparişleri yetiştirmek için işletmesini büyüten Sarraf, bugünlerde beş kadına istihdam sağlıyor.

Merakı ve kararlılığı sayesinde kendi işinin patronu olan Sarraf, azmi ve çalışkanlığıyla birçok kadına örnek oluyor.

'Hayalini kurduğum meslek'

Zor şartlar altında başladığı iş hayatındaki başarı hikayesini İHA'ya anlatan Sema Sarraf, işini büyütüp daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Bu işe girmeden önce pek çok iş düşündüğünü söyleyen Sarraf, "Eşim çalışmamı istemezdi. Bundan dolayı vefat ettikten sonra çalışma fikri oluşmamıştı. Tamamen tesadüf gelişen olay sonrası örgü, butik, ayakkabıcılık gibi pek çok meslek düşündüm fakat hayallerimin içinde yuvalama dükkanı açmak da vardı ve hayalini kurduğum meslekte 4,5 yıldır çalışmaktayım" dedi.

'İştahla işimin başına geçiyorum'

İşine heyecanla gittiğini dile getiren Sarraf, "Tarifi olmayan güzel duygular yaşıyorum. Sabah normalde ilaçların etkisiyle kalkamam ama burada bir işim var geceden ne yapacağımı planlıyorum. Heyecanla geliyorum ve her gün iştahla işimin başına geçiyorum" ifadelerini kullandı.

'Yuva sıcaklığında, güç veriyor'

Kayınvalidesi ile birlikte çalışan Melike Sarraf her zaman destek sağlayacağını vurgulayarak, "Bu işe onunla birlikte başladık. Eşi vefat ettikten sonra desteğe ihtiyacı vardı ve bu işle tamamlanacağını düşündük. Şimdi bu işi yapıyoruz, bizim dışımızda üç kadına daha istihdam sağlıyoruz. Geleneksel olması yuva sıcaklığında olması bize güç veriyor" diye konuştu.