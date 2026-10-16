Ev hapsinde bulunan gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı
Hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı bulunan gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Ağırel'e yöneltilen suçlama da öğrenildi.
Gazeteci Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ağırel'in, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Ev hapsi kararı verilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları iddiasıyla gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'ın da aralarında bulunduğu isimlerin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması istenmişti.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ağırel hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.