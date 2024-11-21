Ev hapsindeki Servet Bozkurt iki kişiyi katletti!

Cinayete kurban giden eski Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in davası öncesinde Ateş'in aike üyelerine saldıran Servet Bozkurt'a ev hapsi cezası verilmişti.

Elektronik kelepçeyi çıkardı, iki kişiyi katletti

Elektronik kelepçe ile ev hapsinde olan Servet Bozkurt, gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Ankara’da iki korkunç cinayet işledi.

Her yerde aranıyor

Bozkurt'un ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi de tekel büfesinde bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçtığı öğrenildi. Ayağındaki elektronik kelepçeyi çıkaran Bozkurt, her yerde aranıyor.