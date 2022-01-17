Ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı Suriyeli aile taşındı

İstanbul Bayrampaşa'da ev sahibinin kapılarına dayanıp baltayla dairenin giriş kapısını kırdığı aileye belediye sahip çıktı. Aile Bayrampaşa Belediyesi’nin yardımıyla başka bir eve taşındı.

Olayın ardından Bayrampaşa Belediyesi’ne giderek yardım talebinde bulunan aileyi, belediye yetkilileri yardım etti. İlçe sınırlarında başka bir daire kiralayan yetkililer, ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı. Ailenin eşyaları, belediyeye ait nakliye aracıyla yeni evlerine götürüldü.

Bayrampaşa'da, kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran N.A ve oğlu İ.A. gözaltına alınmıştı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 93 yaşındaki N.A serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan İ.A'nın babası N.A. ise tahliye önecesinde olayla ilgili şu ifedeleri kullanmıştı:

"Üç sene önce kiraya verdik. 'Torunlarım gelip bana bakacak' dedim. Yedinci katta tek başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. Böyle bir şey yaşandı. Benim çocuğu içeri attılar, İhsan'ı hapse attılar. Kirayı 4 bine çıkaracağımı söylemişler öyle bir şey yok. 6 aydır 7 aydır para vermediler. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Başımıza iş açtılar. Ben 93 yaşındayım. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Biz bunlara yer bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler kötü dediler. 6 aydır yer arıyoruz yine olmuyor. Ben şimdi ne yapayım. İçeride on kişiler. Neyle saldırayım. Ben şikayetçi oldum. Polis de bıktı bunlardan. Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım. Suyu kestirdik suyu açtılar, elektriği kestirdik elektriği açtırdılar. Herkes bunların yanında. Ben 40 senedir buradayım."

Suriyeli kiracı Selma Şaham, 1200 lira olan kira bedelinin 4 bin liraya çıkarılması için ev sahibinin kendileriyle kontrat imzalamak istediğini iddia etmişti. (AA - İHA)