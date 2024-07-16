Ev sahipleri konutlarını mevduat faizi için satıyor; kiralık ev bulmak zorlaşıyor

Hükümetin seçimin ardından uygulamaya koyduğu yüksek faiz politikası diğer yatırım araçlarındaki getiriye ciddi bir alternatif olurken, vatandaşların TL mevduata ilgisi de artıyor. Bazı kişiler evlerini kiraya vermek yerine satarak mevduat faizinden yararlanmak istiyor.

Kırşehir Emlakçılar Odası Başkanı Zeynel Biçici, kiralık ev arayanların temmuz, ağustos ve eylül ayı dönemlerinde ciddi oranda sorun yaşadığını söyledi.

Biçici, "Birçok ev sahibi evini kiralamak yerine satmayı ve parasını bankada değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu durum ise kiralık ev arayanlar için sıkıntı oluşturuyor. Kiracı ev sahibiyle kira parasında da dengesizlikler yaşıyor" dedi.

Biçici, ev sahiplerinin evlerini satmasının önüne geçilemediğini belirttiği açıklamasında; "Kiralık daire bulmak çok zor. Gurbetçilerle birlikte memurlar için tayin dönemi olması kiracıyı da zorda bırakıyor. Ev sahibi evini satarak bankada değerlendirip parasıyla para kazanıyor. Ev sahibi 8 - 10 bin TL'ye ev kiralamak yerine parasını bankalarda değerlendirip ayda kiralamadan daha fazla gelir elde ediyor. Bu durum karşısında da kiracı zorda kalıyor."