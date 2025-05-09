Evcil hayvanı olan dikkat! Tonlarca sahte mama yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı sahte evcil hayvan maması üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Develi Mahallesi'nde bir depodaya baskın düzenledi.

Aramalarda dünyaca ünlü birçok markaların taklit edildiği, toplamda 15 tonun üzerinde sahte kedi ve köpek maması üretildiği tespit edildi.

Ayrıca 1000 litre sahte kedi kumu, 17 bin 510 adet sahte ambalaj, baskı makineleri, teraziler ve diğer üretim ekipmanları da ele geçirildi.

Operasyon sonucunda ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 300 bin TL olduğu belirlendi.

Depoda bulunan bir şüpheli hakkında ise Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.