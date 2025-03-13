Evcil hayvanların genetik tesciline dair yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, evcil hayvanların sürdürebilirliğine yönelik yapılan yeni düzenlemeye göre, Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi, yılda bir kez olağan toplantı yapacak.

Komitegerektiğinde Bakanlığın daveti veya üyelerin en az 3'te 1'inin genel müdürlüğe yazılı olarak toplantı talebinde bulunması halinde olağanüstü toplanabilecek.

Güncel arşiv düzenlemesi

Yürürlüğe giren "Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamda, evcil hayvan tescil çalışma grupları, Türkiye yerli evcil hayvan ırkı, tipi, yöresel tipi, hattı ve ekotipleriyle ilgili kaynakların arşivini, araştırma enstitüsünde oluşturacak. Yapılan yeni araştırmaları takip edecek, arşivi güncelleyecek.

Bu gruplar kaynakların birer örneğini, Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan, hayvan genetik kaynakları ve tesciliyle ilgili iş ve işlemlerden sorumlu genel müdürlük birimine gönderecek.